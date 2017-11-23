Die Welt: "Reşit olmayan" mültecilerin çoğu aslında reşit

Almanya'ya yanında ebeveyni olmadan sığınan ve "reşit değil" şeklinde kayda alınan mülteci gençlerin yüzde 43'ünün aslında 18 yaşını doldurmuş olduklarının anlaşıldığı bildirildi.

Die Welt gazetesinin Federal Aile Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, toplam 55 bin 890 reşit olmadığı düşünülen mülteci gencin 24 bin 116'sının reşit olduğuna yer verdi.

Gazetede, örneğin Hessen eyaletinde kayıt altına alınan ve yanlarında ebeveynleri olmadan ülkeye giriş yapan reşit olmadığı sanılan 5 bin 500 mülteci gencin 2 bin 900'ünün reşit olduğunun anlaşıldığı bilgisi aktarıldı.

Kimlik kartları bulunmuyor

Ebeveyni olmadan ülkeye giriş yapan genç mültecilerin ilk kayıtlarında 18 yaş altında gösterilmelerinin iki nedeni olduğu belirtiliyor.

İlk neden olarak gençlerin birçoğunun kimlik kartlarının olmaması gösterilirken, ikinci neden olarak ise koruma altına alınacak gençlerin gençlik daireleri tarafından göz kararıyla yaşlarının tespit edilmesi gösteriliyor.

Bu süreçte gençler tek tek bir yetkili ile görüşme yapıyor. Gençlerin fiziksel gelişimleri üzerinden, röntgen taramasıyla yaş tespiti yöntemine başvurulmadığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği Almanya'ya giren reşit ya da reşit yaşta olmayan çocuk ve gençlere koruma sağlanıyor. Reşit yaşta olmayan çocuklar barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanırken, 18 yaşını geçen gençler için ise koruma sağlayan yetkililer ya da gençlik dairelerinin özel bir gerekçe sunması durumunda sosyal destek almaya devam edebiliyorlar.

DW/KNA/GA/BÖ

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