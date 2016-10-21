Die Tageszeitung: Trump hilesiz galibiyete inanmıyor

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung, Putin'in Berlin ziyareti ışığında Ukrayna krizine ilişkin bir yoruma yer veriyor:

"Kırım'ın kendisine bırakılması durumunda, Putin ile Ukrayna konusunda çok hızlı bir uzlaşma ihtimali yaratılabilir. Ancak bu, Poroşenko'ya ülkesinde bir hayli zorluk çıkarabilir. Gerçek şu ki, Rusya Kırım'dan ve Karadeniz'e erişimden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Üstelik de sadece Putin’in devlet başkanlığı döneminde değil. Haleflerinin başkanlığı altında da vazgeçilmeyecektir. Çünkü bu, Ukrayna'nın acı gerçeğini kabul etmek anlamına gelirdi. Buna yönelik bir yakınlaşma olursa, bu Suriye politikasında da yeni bir dinamiğe götürebilir."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un aynı konuyla ilgili yorumu:

"Putin'in Halep'te haftalardır neden olduğu kan gölü sebebiyle AB'de atmosfer değişiyor. Bir ekonomi topluluğu olarak başlangıcını daha önce olduğu gibi yadsıyamasa da yeni kısıtlamalarla tehdit ediyor. Eğer Putin, Merkel ve Hollande tarafından ortaya atılan ek cezai yaptırımlara karşı olumlu adım atmakla ilgilenseydi o zaman bu şu anlama gelirdi: Yaptırımlar işe yarıyor. Bunlarla Putin'den kusursuz bir demokrat yaratılamaz ancak bu onu Rus savaş uçakları misyonunun kendisine yol açtığı masraf ve zararlar konusunda şimdikinden daha dikkatli düşünmeye zorlayabilir.”

Nürnberger Nachrichten gazetesi, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın "sadece açık bir seçim sonucunu kabul edeceğim” açıklamasını eleştiriyor:

"Trump, köklerini hatırlatan bir Amerika konusunda başarısızlığa uğramış görünüyor. Seçim sonuçlarını tanımayacağını açıklaması, çoğu kişi için maskesini düşürdü: Trump sıklıkla sorunlu, istismar edilmiş ancak yine de olgun ve geleneksel açıdan zengin bir demokrasiyle poker oynuyor. Bu, devlet sisteminin kurallarını yok etmek isteyen bir devlet düşmanının tutumudur.”

Die Tageszeitung'un yorumu ise şöyle:

"Pek tabii Donald Trump Hillary Clinton'a bir alternatif olamaz. Demokrat adayın her hatası Trump'ın temsil ettiklerine karşı kayboluyor. Clinton bir teknokrat olabilir ancak yine de onun demokratik süreci bütünüyle tehlikeye düşürmesi beklenemez. Trump, manipüle edilmiş seçimlerle ilgili palavralarıyla sürekli bunu yapıyor. Narsist Trump için hile dışında zafer kazanılabileceğini anlamak imkansız görünüyor. Demokratik sürece karşı bu fonksiyonel-muğlak tutum, aşırı sağcı ve radikal hareketlerin, komplo teorilerine eğilimleriyle yıllardır hazırladıkları verimli bir zemine düşüyor. Clinton seçimleri, kesine yakın bir olasılıkla kazanacaktır. Hile fısıltıları ise devam edecektir.”

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Derleyen: Başak Sezen