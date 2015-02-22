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Didimli Gözde'den 5 gündür haber yok

Okula gideceğini söyleyerek evinden çıkan 19 yaşındaki Gözde Önal'dan bir daha haber alınamadı

22 Şubat 2015 18:12

Aydın'ın Didim ilçesinde 5 gün önce okula gideceğini söyleyerek evinden çıkan 19 yaşındaki Gözde Önal'dan bir daha haber alamayan ailesi, gören ya da yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.

Didim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Gözde Önal, geçen çarşamba günü okula gideceğini söyleyerek evinden çıktı. Ancak akşam evine dönmeyen, telefonuna da cevap vermeyen Gözde Önal'ı merak eden ailesi polise başvurdu.

Ediz Verdioğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Önal'ın okula gitmediği ortaya çıkarken, kayıp genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Eşi Melek Ünal ile endişeli bekleyişleri süren baba Selahattin Önal, "Yaptığımız araştırmaya göre o gün okula gitmemiş. Okuldaki arkadaşlarına sorduk ve okula gelmediğini söylediler. Evden de birkaç kıyafet almış. Çarşamba gününden bu yana kendisini arıyoruz" dedi.

Önal Ailesi, genç kızı gören ya da yerini bilenlerin polise ya da kendilerine ulaşmalarını istedi. Aile ayrıca çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden kızının bulunması için çağrı yaptı.

 

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