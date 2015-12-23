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Didim'den Leros'a giden mülteci teknesi battı; 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Teknedeki 15 kişinin kurtarıldığı, 7 kişi için aramaların sürdüğü aktarılı

Fotoğraf: Arşiv

23 Aralık 2015 21:23

Aydın'ın Didim ilçesinden kaçak yollardan Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan mültecileri taşıyan tekne alabora oldu, 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, kayıp 7 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DHA muhabiri Yaşar Anter'in, Yunan internet sitesi "www.enikos.gr"den aktardığı habere göre, Irak ve Suriye uyruklu 35 mülteci, Didim'den dün gece 6 metrelik eski balıkçı teknesiyle Yunan Adası Leros'a gitmek üzere denize açıldı. Mültecileri taşıyan tekne Farmakosini (Bulamaç) Adası'na 1 mil açıkta bugün sabah saatlerinde battı.

Üzerelerinde can yelekleri bulunan mülteci bir bölümü adaya doğru yüzüp, canlarını kurtarmak isterken Yunan sahil Güvenlik ekipleri tarafından farkedildi. Yunan Sahil Güvenlik botu kaçaklardan 15'ini kurtarırken, 7'si çocuk, 2'si kadın 13 kişinin ise cesedine ulaşıldı. 4 bot ve 1 helikopterle kayıp 7 kişiyi ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

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