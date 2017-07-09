Didim'deki antik kentin içine jeotermal kuyusu açıldı

Aydın’ın Didim İlçesi’nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Didyma Antik Kenti içerisinde bir ayı aşkın bir zamandır jeotermal kuyu kazısı yapıldığı ortaya çıktı. Bir şirket Didyma Antik Kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan bir parseli kiralayarak burada jeotermal sondajı için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurdu.

Evrensel'in haberine göre, şirket talebinde sit sınırları dışında kalan ve üzerinde inşaat yapılacak başka bir taşınmaza, toprağa herhangi bir müdahalede bulunmadan, herhangi bir kazı yapmadan yüzeyden borularla su taşımak için sondaj kuyusu açmak istediğini iletti.

Vecdi Özdemir ve Ömer Faruk Abay imzalı dilekçe ve ekleri ile yapılan başvuru sonrası Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 03. 05. 2017 tarihli raporda 'İlgili müze müdürlüğü denetiminde ve ilgili kurumlardan izin alınmak kaydıyla' isteğe olumlu yanıt verildi. 06. 05. 2017 tarihli 'olur' kararında uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi de istendi.

Bu kararın altında Koruma Bölge Kurulu müdürlüğü üyesi bilim insanlarının yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Milet Müze Müdürlüğü ve Didim Belediyesi görevlilerinin de imzası var.

“Kimsenin haberi yok”

Kuyu kazı alanının bulunduğu Hisar Mahallesi muhtarı yaklaşık bir ayı aşkındır devam eden kazılarla ilgili kendilerine bir bilgi verilmediğini söyledi. Kendilerinin Müze Müdürlüğü’ne bu kazının ne olduğuna dair soru sorduktan sonra 'gerekli izinleri var' denildiğini belirten muhtar, 'Bu saatten sonra benim yapabileceğim bir şey yoktu' dedi. Müze Müdürlüğünde görevli olan Nurullah isimli yetkili de çalışmalardan kendisinin haberinin olmadığını, koruma kurulunun izin verip vermediğini bilmediğini ileri sürdü. Didim Belediye İmar Müdürüne ise konuya dair ulaşma girişimlerimiz olumsuz sonuçlandı. Öte yandan dün itibariyle sondaj çalışmalarının durduğu görülürken, bu durumun gazetecilerin iki gündür konuya dair gösterdiği ilgiden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.