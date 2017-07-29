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Didim'de tutuklanan İngiliz turist: YPG'den eğitim aldım

"Tatil amacıyla Türkiye’ye geldik"

29 Temmuz 2017 15:32

Aydın Didim'de 26 Temmuz’da terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alınan İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ın 2015 yılında YPG saflarında IŞİD'e karşı savaştığı ve İngiltere'de terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Robinson emniyetteki ifadesinde "YPG’den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye döndüm. 10 gün kadar önce Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldik" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'de de terör suçlaması gördü

Hürriyet'in İngiliz The Independent gazetesinden aktardığı haberde ise Joe Robinson'un Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı savaştığı ifade ediliyor. 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Joe Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Robinson'un gözaltına alınmadan önce Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığı ifade ediliyor.

"Mail attılar"

The Independent'a konuşan Mira Rojkan ise, "Korkunçtu. Bizim Türkiye'de bir şeyler yapmak üzere teröristler olduğumuzu ifdade eden eposta aldıklarını söyledikler. Bu epostanın kimden geldiğini söylemediler. Annemle birlikte tatilyaparken bizi sahilde gözaltına aldılar" ifadesini kullandı.

 

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