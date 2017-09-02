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Didim'de trafodan çıkan yangında 2 dönüm alan kül oldu

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangında toplam 2 dönümlük orman ve makilik alan zarar gördü

02 Eylül 2017 19:04

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangında toplam 2 dönümlük orman ve makilik alan zarar gördü.
Efeler Mahallesi, Manastır Mevkisi\'ndeki Akdeniz Sitesi\'nin yanındaki makilik alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Üç itfaiye aracının su sıkarak müdahalede bulunduğu yangın 1 saatte söndürüldü. Bir sitenin yakınındaki elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, 1 dönüm makilik ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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