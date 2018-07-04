Didim'de terör operasyonunda yakalanan İngiliz için 7 yıl 6 ay hapis istendi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, terör örgütü PYD/PKK soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen İngiltere vatandaşı Joseph Andrew Robinson\'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın \'terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, aynı davada yargılanan Robinson\'un kız arkadaşı Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Mira Yashai Abdülselamoğlu\'nun da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü YPG/PKK\'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru kılacak şekilde paylaşması nedeniyle \'terör örgütü propagandası yapmak\'tan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne, e-posta ile KCK/PYD terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 kişinin, Didim\'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde harekete geçti. Bir eve operasyon düzenleyen polis, İngiltere uyruklu Joseph Andrew Robinson, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Mira Yashai Abdülselamoğlu ve annesi V.P.R.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el koyuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden Joseph Andrew Robinson\'un, 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye\'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, \"YPG\'den silah eğitimi aldım; ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak, İngiltere\'ye döndüm. 10 gün kadar önce Mira Yashai Abdülselamoğlu ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye\'ye geldik\" dediği kaydedildi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE\'DE HUKUK EĞİTİMİ

Abdülselamoğlu da ifadesinde, Hollanda ve İngiltere\'de hukuk eğitimi aldığını, Joseph Andrew Robinson ile 2015 yılında, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. V.P.R.A. ise ifadesinde, birlikte tatile geldiklerini kaydedip, kızı ile Robinson arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini söyledi. Şüphelilerden Joseph Andrew Robinson ve Mira Yashai Abdülselamoğlu\'nun, sosyal medya hesaplarında terör örgütünün kıyafetlerini giyerek, terör örgütü YPG\'nin propagandasını yaptıkları tespit edilirken, diğer şüpheli V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. Şüphelilerden V.P.R.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı Robinson mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Abdülselamoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Didim Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz Robinson hakkında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5- 10 yıl, Abdülselamoğlu hakkında ise \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla 3- 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşmasında, Robinson tahliye edildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Davanın üçüncü duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Joseph Andrew Robinson, kız arkadaşı Mira Abdülselamoğlu, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların savunmaları, tercüman eşliğinde alındı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Joseph Andrew Robinson\'un sosyal medyadaki paylaşımlarının, \'terör örgütünü övücü\' mahiyette olduğunu, sanığın Kobani\'de eğitim aldığı yönünde beyanlarda bulunduğuna dikkat çekerek, bu hususlar dikkate alındığında sanığın \'YPG/PKK\'nın terör örgütü olduğunu bilmediği\' yönündeki savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Robinson\'un \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden iddia makamı, diğer sanık Mira Abdülselamoğlu\'nun ise sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü YPG/PKK\'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru kılacak şekilde paylaşmasından dolayı \'terör örgütü propagandası yapmak\'tan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından savunma için ek süre talep eden taraf avukatları, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Robinson\'un yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddederken, diğer sanık Abdülselamoğlu\'nun ise eğitim durumu göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verip, duruşmayı ertelendi.



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