Didim'de 'Şehit Fethi Sekin Parkı' açıldı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim Belediyesi tarafından yaptırılan \'Şehit Fethi Sekin Parkı\' törenle açıldı.

İzmir Adliyesi\'ndeki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 1\'inci yılında, Didim Belediyesi\'nce yaptırılan \'Şehit Fethi Sekin Parkı\'nın açılışında anıldı. Şehit Fethi Sekin Parkı\'nın açılışına; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Deniz Atabay, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.Açılışta konuşma yapan Başkan Atabay, şöyle dedi:

\"Bu toprakları bizlere vatan yapmak için, çok insan canını verdi. 15 yaşından 70 yaşına kadar insanlar, ulusal kurtuluş savaşımızda hiç gözlerini kırpmadan geleceklerini ve ailelerini düşünmeden bu topraklar için şehit oldu. Eminim ki bu topraklarda bu mücadele bitmeyecektir ama Şehit Fethi Sekin gibi binlerce kahraman Türk evladı çıkıp, dimdik durup, bu vatanı savunacaktır. Mekanı cennet olsun, geride kalan ailesine ve Türk milletine sabırlar diliyorum.\"

Kaymakamı Mehmet Öztürk ise, \"Şehidimiz Fethi Sekin, bomba yüklü aracı durdurmak için sadece ve sadece beylik tabancasıyla kendi canını bizler için feda etmiştir. Gözünü kırpmadan ölüme koşmuştur. Daha büyük olaylar olmasını engellemiştir. Bu ülke insanlarının güveni ve huzuru için kendi canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi anarken, kalbimize gömdüğümüz şehitlerin bizden sonra hatırlanmaları için isimlerini parklarda yaşatmayı görev bilen Didim Belediyesi ile birlikte bugün bu parkı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

Vali Selim Köşger ise, \"Fethi Sekin kardeşimiz, beylik silahıyla bir terör güruhunun karşısına çıkmayı bilmiş ve canını feda etmiş, büyük bir hadiseyi önlemiştir. Gözbebeği olan İzmir\'le birlikte, bütün Ege\'ye yönelik bir saldırıyı önlemiştir. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimize şükran, minnet ve dua borçluyuz\" dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesilerek protokol üyelerince hizmete açıldı. Açılışın ardından katılanlara, yemek ikramında bulunuldu. Vali Köşger ve Belediye Başkanı Atabay, ilk yemek dağıtımlarını kendileri yaptı.

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