Didim'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.-

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Didim ilçesi Yeşiltepe Kavşağı\'nda meydana geldi. Didim\'den Söke yönüne giden Çağdaş Hesapçıoğlu (35) yönetimindeki 09 U 1507 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Hasan Erden Çetin (73) yönetimindeki 34 UG 4588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Çetin ile yanındaki Şengül Çetin (65), Gökçe Çetin (33) Cenk Fidan (26) ve Begüm Esgin (22) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI