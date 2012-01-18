-Didim'de otel yangını AYDIN (A.A) - 18.01.2012 - Aydın'ın Didim ilçesindeki bir termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, Didim Akbük koyunda bulunan 5 yıldızlı bir termal otelin 4. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde kalanların tahliyesinin ardından Didim ve Akbük belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 15 kişi, Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.