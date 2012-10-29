Didim'de orman yangını

Aydın'ın Didim İlçesi'nde çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınında 30 hektarlık alan tahrip oldu.

Tekağaç mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, lodosun da etkisiyle hızla büyüdü.

Çevresinde yazlık sitelerin bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitelere yaklaşmadan alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangına, Didim Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediyor.

Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Ergen de bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.