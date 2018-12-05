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Didim'de hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı

05 Aralık 2018 01:11

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki bir telekomünikasyon firmasından 4 şüphelinin kablo hırsızlığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, Ö.Ö, A.A. U.B ve O.T.\'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik, vergi usül kanuna muhalefet suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.A. ile kamuya açık alanlarda hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden U.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 

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