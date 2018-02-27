Didim'de elektrik direğine çarpan araç sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Ali Sayar (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, Söke- Didim karayolu üzerinde Akyeniköy Mahallesi, Denizköy mevkisindeki Yeşiltepe Sitesi önünde bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Söke\'den Didim yönüne giden Hasan Ali Sayar, kullandığı 09 JN 554 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, savrulup, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan Sayar\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Didim\'de butik işleten Sayar\'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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