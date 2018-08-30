T24 LogoT24 Logo
Gündem

Didim'de ele geçirilen 208 kilo Skunk'a 1 tutuklama

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde minibüste ele geçirilen 208 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

30 Ağustos 2018 14:32

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde minibüste ele geçirilen 208 kilo \'Skunk\' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1\'i tutuklandı.
​Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Skunk adlı uyuşturucu maddesinin kiralık bir minibüsle Didim\'e getirildiğini öğrendi. Dört şüphelinin bulunduğu aracı Salı günü takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. Mavişehir Mahallesi\'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 208 kilo Skunk ele geçirildi. Minibüsteki U.T., F.K., V.S ve S.K. gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, ele geçen Skunk\'un, kentte bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu kaydetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden V.S. tutuklandı. S.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANDİDİM Aydın DHA AYDIN DidimEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüDidimEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiSkunkDörtSalıMavişehir Mahallesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24