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Didim'de cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren cezaevi firarisi O

07 Aralık 2018 20:59

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren cezaevi firarisi O.T.(28) saklandığı evde yakalandı. O.T., tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 iş yeri ve 8 evden yapılan hırsızlık olaylarını cezaevi firarisi O.T.\'nin gerçekleştirdiğini belirledi. O.T.\'nin bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese gece yarısı baskın düzenlendi. Operasyonda O.T., kıskıvrak yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T. tutuklanarak, Söke Cezaevi\'ne gönderildi.

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