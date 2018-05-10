Didim'de 28 yabancı kadına fuhuş gözaltısı

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda, fuhuş yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otel ile bir sokağa yaptığı baskında, fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 28 kadını gözaltına aldı. 5\'i Gürcistan, 8\'i Kırgızistan, 6\'sı Özbekistan, 8\'i Kazakistan ve 1\'i Ermenistan uyruklu 28 kadın, sağlık kontrolünden geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan kadınlar, Aydın İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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