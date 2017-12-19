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Didim'de 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

19 Aralık 2017 02:56

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 16 Aralık Cumartesi günü Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi\'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Y.T.\'nin (35) kullandığı otomobilde bulunan S.E.\'nin (30) yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında iki adet \'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma\' suçu ile ilgili aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli S.E.\'nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız bir adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek, 20 gram esrar ve 1 gram metamfetamin bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise 2 kilo 120 gram, evinde yapılan aramada da 80 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E. ve Y.T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan ve  ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. serbest bırakılırken, Y.T. ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı. 

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