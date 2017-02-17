Didim'de 2 ceset daha bulundu; katilin aynı kişi olmasından şüpheleniliyor

Aydın'ın Didim İlçesi’ndeki bir işyerinin önüne gelen Kadir K., konuşmak için dışarı çağırdığı Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler’i (65) ağzından vurarak öldürdü. Kaçan Kadir K.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken ilçenin dışındaki arazide 2 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu. 2 kişiyi de Kadir K.'nın öldürmesinden şüpheleniliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ilk cinayet dün akşam üzeri Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak’ta bulunan 75’7nci Yıl Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde işlendi. İddiaya göre, işyerine gelen Kadir K., Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler’i konuşmak için dışarıya çağırdı. Yanına gelen Diler’i ağzından tabancayla ateş ederek yaralayan Kadir K., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı Metin Diler ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Metin Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıkmış

Olayı gerçekleştiren şüpheli Kadir K.’nin cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Kadir K.’yı bulmak için çalışma başlattı.

2 ceset daha bulundu

Didim'de bugün ise 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya adlı vatandaşlar, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Dün Metin Diler’i öldüren 27 yaşındaki Kadir K.’nın bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma sürdürüyor.

Tabancayla ateş edilerek öldürülen Olca ve Kaya’nın cesetleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Cesedi bulunan Şamil Olca’nın, dün oto tamirhanesinde Metin Diler’in öldürülmesi sırasında şüpheli Kadir K.’nın yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü.