T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİDİM SAHİLİNDE 1. DÜNYA SAVAŞI'NDA KALMA MAYIN AYDIN (A.A)

08 Eylül 2010 17:05

-DİDİM SAHİLİNDE 1. DÜNYA SAVAŞI'NDA KALMA MAYIN AYDIN (A.A) - 08.09.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu.  1. Koy sahilinde yüzen Cafer Güneş, 2 metre derinlikte ve sahile 10 metre mesafede mayın görmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik tedbiri aldı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede mayının 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tespit etti.  SAS komandoları, 70 santimetre boyunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki mayını, sahilden uzaklaştırdıktan sonra üzerine yerleştirdikleri C-4 tipi patlayıcıyı kumandayla patlatarak imha etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24