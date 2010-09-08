-DİDİM SAHİLİNDE 1. DÜNYA SAVAŞI'NDA KALMA MAYIN AYDIN (A.A) - 08.09.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu. 1. Koy sahilinde yüzen Cafer Güneş, 2 metre derinlikte ve sahile 10 metre mesafede mayın görmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik tedbiri aldı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede mayının 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tespit etti. SAS komandoları, 70 santimetre boyunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki mayını, sahilden uzaklaştırdıktan sonra üzerine yerleştirdikleri C-4 tipi patlayıcıyı kumandayla patlatarak imha etti.