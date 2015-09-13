Didim açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 14'ü çocuk 34 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'ın Leros Adası'na gitmeye çalışan gulet tipi tekne, Farmakonisi Adası açıklarında battı. Yunan kaynaklarından edinilen bilgiye göre 4'ü küçük bebek, 10'u çocuk, 34 göçmen hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, teknede 100 göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.

DHA'da yer alan habere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 57 göçmen ise sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. 42'si Suriye, 13'ü Afganistan ve 2'si Eritre uyruklu olmak üzere 57 göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Yeşil Liman mevkisinden lastik botla Ege Denizi'ne açıldı. Denizde bir süre yol alan botun motoru arızalandı. Sürüklenmeye başlayan botu fark eden sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kendi botlarına alıp Küçükkuyu beldesinde karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.