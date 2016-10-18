Didier Drogba dönüyor

Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Didier Drogba, Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişmeler oluyor. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar, devre arasında hücum gücünü yükseltecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Kariyerine ABD'de devam eden Didier Drogba, Montreal Impact'ın Toronto ile oynadığı maçta ilk 11'de olmadığını öğrenince takımıyla gemileri yaktı.

18 kişilik maç kadrosuna girmeyi reddeden Fildişili futbolcu, ABD'den ayrılacak.



Futbolculuk yaşantısına unutamadığı parçalı forma altında son vermek isteyen 38 yaşındaki futbolcunun bu talebini değerlendirmeye alan yönetim, forma ve bilet satışının yanı sıra kadro derinliği için Drogba'yı değerlendirecek.