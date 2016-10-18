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Spor

Didier Drogba dönüyor

Montreal Impact'in son maçında 11'e alınmayan Didier Drogba, sahaya çıkmayı reddetmişti

18 Ekim 2016 11:05

Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Didier Drogba, Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti. 

Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişmeler oluyor. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar, devre arasında hücum gücünü yükseltecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Kariyerine ABD'de devam eden Didier Drogba, Montreal Impact'ın Toronto ile oynadığı maçta ilk 11'de olmadığını öğrenince takımıyla gemileri yaktı.

18 kişilik maç kadrosuna girmeyi reddeden Fildişili futbolcu, ABD'den ayrılacak.

Futbolculuk yaşantısına unutamadığı parçalı forma altında son vermek isteyen 38 yaşındaki futbolcunun bu talebini değerlendirmeye alan yönetim, forma ve bilet satışının yanı sıra kadro derinliği için Drogba'yı değerlendirecek.

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