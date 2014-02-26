Didier Drogba: Chelsea'ye gol atarsam sevinmeyeceğim

Eski takımı Chelsea’ya karşı Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında forma giyecek olan Galatasaraylı yıldız Didier Drogba, Chelsea’ye gol atarsa sevinmeyeceğini ancak sembol hareketi yapabileceğini söyledi. Drogba, Chelsea’nin Galatasaray’dan 10 kat daha iyi olduğunu kaydetti.

Şampiyonlar Ligi 2. Tur karşılaşmasında Galatasaray ile Chelsea arasında oynanacak maçlardan ilki bu akşam (26 Şubat 2014) Türk Telekom Arena’da oynanacak.

Galatasaray’ın eski Chelsea’li yıldızı Didier Drogba, İngiliz basınına mavi beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisi ve geçmişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho’yu çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olarak nitelendiren Drogba, “Mourinho ile çalıştığım süreçte çok şey öğrendim. O çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri” şeklinde konuştu.

Mourinho’nun kaybetmekten nefret ettiğini ve kendilerine de bunu aşıladığını kaydeden Drogba, “O bize kaybetmekten nefret etmemiz gerektiğini öğretti. Bize her zaman ‘Kendine ve takım arkadaşlarının performansına meydan okumalısın’ dedi. Takımımızda çok zeki oyunculara sahiptik. Her şeyi kısa bir sürede ve hızlıca anlıyorlardı. Bir toplantıda 10 dakika video izliyorduk ve ne yapmamız gerektiğini anlıyorduk” şeklinde konuştu.

Hiddink’li ve Mourinho’lu yılların Chelsea’daki en iyi takımları olduğunu belirten Drogba, “Chelsea’deki en iyi takımımız belki 2009 yılındaki Hiddink yönetimindeki takım ve Mourinho’lu ilk yılımızdır. Rakiplerimiz hakkında her şeyi biliyorduk. Zorlu maçlarda bile kazanmayı başarıyorduk” şeklinde konuştu. Mourinho sayesinde yeni nesil oyuncuların daha fazla gelişeceğini de kaydeden Drogba, “Hepimizde potansiyel vardı fakat Jose de bunları geliştirme konusunda iyiydi. Hazard eğer Jose’yi dinlerse ve ona öğrettiklerini benimserse gerçekten iyi bir oyuncu olabilir” dedi.

Mourinho ile arasında geçen ilginç anılardan da söz eden Drogba, 2009 yılında Chelsea ile Barcelona arasında oynanan maç sonrası aldığı disiplin cezası sonrası Mourinho’nun kendisine SMS attığını belirterek, “Eğer hapse gidersem bana portakal yollayacağını söylemişti” dedi. Chelsea’ye gelmeden 6 ay önce Porto Marsilya maçında başından geçen bir olayı da anlatan Drogba, “Maçta Mourinho’yu görmüştüm. Arkamdan gelerek başıma vurdu ve ‘Senin gibi oynayan kardeşin var mı?’ dedi. Ben de Afrika’da benden daha iyi oynayanlar olduğunu söyledim” dedi.

Chelsea’ye gol atması durumunda ne yapacağının sorulması üzerineyse Drogba, “İnsanlar Chelsea’yi ve taraftarı ne kadar çok sevdiğimi iyi biliyor. Gol attığımda halen mutlu oluyorum çünkü bir üst tura çıkmak istiyorum” dedi. “Gol atarsan sevinir misin?” sorusu üzerineyse Drogba başta “Hayır” dedi. Bir süre durakladıktan sonraysa gol atması durumunda sembolik bir sevinme yapabileceğini ifade etti.

Drogba, BBC’ye verdiği söyleşide ise, Chelsea, Galatasaray'dan daha mı iyi? Evet, bizden 10 kat daha iyiler" görüşünü dile getirdi.