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Spor

Didier Drogba'nın yeni adresi belli oldu

Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre Drogba, Mourinho ile Chelsea'de tekrar buluşmak için gün sayıyor

21 Temmuz 2014 10:17

Galatasaray'da 1 buçuk sezon forma giyen sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Fildişili yıldız futbolcu Didier Drogba, Türkiye macerasından sonra Chelsea'ye geri dönüyor.

Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre Drogba, Mourinho ile Chelsea'de tekrar buluşmak için gün sayıyor. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren, Atletico Madrid'den Diego Costa ve Filipe Luis; Barcelona'dan Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan Chelsea, Drogba'yı unutamadı.
 
Sporx'de yer alan habere göre, 36 yaşında olan ve Galatasaray'da geçirdiği 1 buçuk sezonun ardından sözleşmesi yenilenmediği için serbest kalan yıldız futbolcu, Premier Lig ve şampiyonlar ligi şampiyonluüu yaşadığı Londra ekibine geri dönecek ve Mourinho ile tekrar çalışacak. Anlaşmanın 1 yıllık olacağı belirtildi.

 

Diego Costa'nın partneri olacak

 

Stamford Bridge taraftarında büyük izler bırakan ve unutulmazlar arasına giren Drogba, Maviler'de Beşiktaş'a gelen Demba Ba ve sözleşmesi sona eren Eto'o'nun ardından Costa'nın yanında tecrübesiyle takımı havaya sokacak isim olarak kadroya katılacak.
 
Yeniden Chelsea'ye dönmek için heyecanlı olduğu ve bu serüvenle futbolu üst düzeyde oynamaya devam edeceği için mutluluğunu gizleyemediği gelen haberlerarasında.
 
36 yaşındaki Drogba, Chelsea formasıyla çıktığı 341 maçta 157 gol 86 asistlik performans sergilemişti.

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