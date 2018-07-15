Didier Deschamps, hem Fransa hem de dünya tarihine geçti

Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Didier Deschamps tarihe geçti.

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 1998'de de aynı başarıyı gösteren Horozlar, böylece tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan üçüncü isim oldu.

1998 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda futbolcu olarak yer alan Didier Deschamps, şimdi de teknik direktörlük koltuğunda aynı sevinci yaşadı; Brezilyalı Mari Zagallo, Alman Franz Beckenbauer'den sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü isim oldu.

Fransa'nın başında 49 yaşında Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps, Franz Beckenbauer'in ardından (1940'da 44 yaşında) bu kupayı kazanan gen genç ikinci teknik direktör oldu.