T24 LogoT24 Logo
Spor

Didier Deschamps, Fransa tarihine geçti!

48 yaşındaki teknik adam, Hidalgo ve Domenech'i geride bıraktı

08 Ekim 2017 14:21

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fransa tarihinin en çok maç kazanan teknik adamı oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Bulgaristan'ı Blase Matuidi'nin golüyle 1-0 ile geçerken, Fransız teknik adam Deschamps da ekibinin başında 42'inci galibiyetini yaşadı.

Böylece 48 yaşındaki Deschamps 41'er galibiyete sahip Michel Hidalgo ve Raymond Domenech'i geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihine geçti.

Deschamps 2012 yılında milli takım teknik direktörü olmuş, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkmış, EURO 2016 Kupası'nda ise final oynama başarısını göstermişti.

Fransa Milli Takımı, Bulgaristan galibiyetiyle 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

ETİKETLER

Didier DeschampsFransaMilli TakımTeknik DirektörTarihegeçtiEn çokGalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24