Didier Deschamps, Fransa tarihine geçti!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fransa tarihinin en çok maç kazanan teknik adamı oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Bulgaristan'ı Blase Matuidi'nin golüyle 1-0 ile geçerken, Fransız teknik adam Deschamps da ekibinin başında 42'inci galibiyetini yaşadı.

Böylece 48 yaşındaki Deschamps 41'er galibiyete sahip Michel Hidalgo ve Raymond Domenech'i geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihine geçti.

Deschamps 2012 yılında milli takım teknik direktörü olmuş, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkmış, EURO 2016 Kupası'nda ise final oynama başarısını göstermişti.

Fransa Milli Takımı, Bulgaristan galibiyetiyle 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda lider durumda bulunuyor.