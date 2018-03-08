Didem'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, bir otomobili sollarken devrildiği öne sürülen yolcu midibüsündeki 12 kişi yaralandı.

Didim-Söke Karayolu üzeri Akköy Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, Mehmet Çakıcı yönetimindeki 09 M 6331 plakalı yolcu midibüsü, iddiaya göre, yağmurdan kayganlaşan zeminde önündeki otomobili sollarken devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçtaki 12 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Yaralılardan 2\'si kaza yerindeki ambulansta tedavi edildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza haberini alan Didim İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından devrilen midibüs vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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