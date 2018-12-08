Didem Soydan'dan jeotermal santrale direnen kadınlara “Biber gazından ne olacak” diyen vali yardımcısına: Döverdim, cezamı paşa paşa çekerdim

T24

Manken Didem Soydan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde polisin biber gazlı müdahalesine uğramalarına tepki gösteren köylü kadınlara, "Bir şey olmaz yaa, biber gazından ne olacak?" diye soran Aydın Valisi Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşan Soydan, "Döverdim ve cezamı paşa paşa çekerdim" yorumunda bulundu.

Aydın Kızılcaköy’de jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına tepki gösteren köylülere polis TOMA kullanarak biber gazıyla müdahalede bulunmuştu. Biber gazına rağmen alandan ayrılmayan köylüler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat’a müdahaleyi sormuş ve "Bir şey olmaz ya biber gazından, ne olacak. Farz et ki ben yaptırdım" cevabını almıştı.