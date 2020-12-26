Didem Soydan'dan Sabah gazetesinin haberine tepki: Yalan haber yapmak sizlerin DNA'sına işlemiş bunu biliyoruz

Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye tablet gönderdi. Ancak, Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, bu tabletlerin Ebru Şallı tarafından gönderildiği yazıldı. Didem Soydan, Sabah gazetesinin bilerek yalan haber yaptığını söyledi.

Sabah gazetesinin Köy Okulları Yardım Projesi tarafından temin edilen tabletlerin Ebru Şallı tarafından gönderildiği haberine, kendisi de projede yer alan Didem Soydan'dan çok sert tepki geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Didem Soydan, Sabah gazetesinin bilerek yalan haber yaptığını söyledi. Soydan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sabah gazetesinin yaptığı yalan haber üzerine Köy Okulları Yardım Projesi'nin açıklaması aşağıdadır. Sabah gazetesi bilerek yalan haber yapmak sizlerin dnasina işlemiş bunu biliyoruz ama bizzat kampanyanın başında biri olarak sizi mecburen düzeltmek durumundayım.

Sabah gazetesi yalanından bahsediyorum. Tek başına bir yere yalakalanmadan, önemli biri ile bağlantısı olmadan sadece düzgünlük ve iyilikle yapılan bir projeyi duyurmaya? Ödünüz kopuyor di mi ? @Sabah"