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Didem Arslan Yılmaz hakaret eden CHP'linin ihracı istendi

Didem Arslan Yılmaz, konuyu yargıya taşıyacağını söylemişti

09 Ocak 2019 15:48

Habertürk'te yayınlanan 'Türkiye’nin Nabzı’ programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a sosyal medya hesabında cinsiyetçi hakaretle saldıran CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, Twitter'da 'Türkiye’nin Nabzı’ programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'la ilgili "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım” mesajını paylaştı. Tepkiler üzerine Erol mesajını sildi. 

Tepki çeken mesajla ilgili açıklama yapan Didem Arslan Yılmaz, “Hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi. 

Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

 

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