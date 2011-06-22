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DİCLE'NİN YERİNE SIRADAKİ ADAY VEKİL OLACAK ANKARA (A.A)

22 Haziran 2011 03:16

-DİCLE'NİN YERİNE SIRADAKİ ADAY VEKİL OLACAK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır İl Seçim Kurulu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre sıradaki adayı tespit ederek milletvekili tutanağı düzenleyecek.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hakkında ''terör örgütü propagandası'' yapmaktan hapis cezası kesinleşen ve Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen, KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verdi. Dicle'nin milletvekilliğinin iptal edilmesi nedeniyle Diyarbakır İl Seçim Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanununun 39. maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapacak.  Kanunun 4. fıkrasında, ''Milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine, (siyasi parti adaylarından seçilenlerin tespitine) ilişkin 34 ve 35. madde esaslarına göre sıradaki adaya tutanak verilir'' hükmü yer alıyor.

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