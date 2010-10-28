Dicle'nin 'Sayın Öcalan irademdir' sözlerine 1 yıl 8 ay hapis

T24 - Kapatılan DEP'in eski milletvekili ve KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'ye Bingöl konuşmasındaki "3 milyon 'Sayın Öcalan irademdir' dedi" sözlerinden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.





DEP eski Milletvekili Hatip Dicle hakkında 13 Ağustos 2009'da kapatılan DTP Bingöl il örgütünün düğün salonunda düzenlediği toplantıda "Üç milyon insan, 'Sayın Öcalan irademdir' dedi" sözlerinden dolayı açılan davanın karar duruşması yapıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Dicle katılmazken, avukatı Feride Laçin hazır bulundu. Avukat Laçin müvekkilin konuşmasındaki hususlar realitelerin tespiti ve düşüncelerinin ifadesi olduğunu söyleyerek beraatını istedi. İddia makamı mütalaasında Dicle'nin suçu işlediği ve TMY 7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.





Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Dicle'ye TMY 7/2. maddesini düzenleyen "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Dicle'nin iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.







Laçin'in dava dosyasının Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK davasıyla birleştirilmesi gerektiği yönündeki talebi de reddedildi.