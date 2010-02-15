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Dicle'nin, 'Savcılar ayarlandı' açıklamasına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DEP'in eski Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle hakkında soruşturma başlattı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DEP'in eski Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle hakkında soruşturma başlattı.

Dicle: İçişleri Bakanı, "Hâkim ve savcılar ayarlandı" dedi

Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan gelen terör örgütü üyelerinin teslim olması sırasında ''hâkim ve savcıların ayarlandığı'' iddiasını ortaya atan eski milletvekili Dicle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif' suçlamasıyla TCK'nın 301. Maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Dicle'nin konuyla ilgili olarak dün (14 Şubat 2010) ortaya attığı iddianhın muhatabı İçişleri Bakanı Beşir Atalay, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade ederek, dicle'yi yalanlayan yazılı bir açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanı ve Ahmet Türk, Dicle'yi yalanlamıştı

Kapatılan DTP lideri Ahmet Türk'de konuyla ilgili olarak, İçişleri Bakanı'nın böyle bir beyanı olmadığını ifade ederek Dicle'yi yalanlamıştı.

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