-DİCLE'NİN MAHSUP TALEBİNE RET ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin, DEP davasından hapis yattığı sürenin, 1 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsup edilmesi talebinin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince reddine ilişkin karara yaptığı itiraz reddedildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Dicle'nin avukatları aracılığıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraza ilişkin inceleme tamamlandı. Mahkeme, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, usul ve yasaya aykırılık görülmediği gerekçesiyle Dicle'nin avukatlarınca yaptığı itirazın reddine karar verdi. Dicle hakkında, DEP davasında, 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca bir karar verildiği ve bu kararın Yargıtay denetiminden geçerek 26 Ekim 1995 tarihinde kesinleştiği anımsatılan kararda, dolayısıyla talepte bulunan Hatip Dicle'nin bu tarihte hükümlü statüsünde olduğu belirtildi. Kararda, 765 sayılı TCK'nın yerini alan, TBMM'de 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesi uyarınca uyarlama yargılaması yapılmış olmasının, Dicle'nin hükümlü statüsünde bir etki yaratmadığı, diğer bir deyişle hükümlünün mahkumiyet kararının kesinleşme tarihinin değişmediği ifade edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, DEP davasındaki kararının 26 Ekim 1995 tarihinde kesinleştiği, aynı mahkemenin 18 Şubat 2009 tarihli olan ve 1 yıl 8 aylık mahkumiyet cezası verilen dosyasındaki suç tarihinin ise 23 Ekim 2007 olduğu hatırlatılan kararda, mahkumiyete konu suç tarihinin, mahsup talep edilen kararın kesinleşme tarihinden sonraya tekabül ettiği ve bu nedenle mahsubun yasal koşullarının oluşmadığı kaydedildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı kesin nitelik taşıyor.