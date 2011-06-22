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Dicle'nin avukatları 'düzeltme kararı' istedi!

Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin avukatı, YSK’ya düzeltme başvurusunda bulundu.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin avukatı Levent Kanat, YSK’ya başvurarak karar düzeltme isteminde bulundu. 

Kanat, YSK'ya, karar düzeltme istemine ilişkin dilekçesini sundu. 

Dilekçede ''YSK kararının yeniden gözden geçirilmesi, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesi'' talepleri yer aldı. 

Hatip Dicle’nin vekilliğini dün oybirliğiyle düşüren YSK’ya yapılan bu başvuruyla ilgili kararın yarın belli olacağı belirtilldi. 

Hatip Dicle’nin avukatı Kanat, YSK’ya sabah saatlerinde gitmiş ve milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararı elden teslim almıştı. 

Kararla ilgili gün boyu istişareler yapılırken, düzeltme talebi mesai saati bitiminden birkaç dakika önce YSK’ya iletildi. 

Dilekçedeki gerekçelerde, kararın geçerli olmadığı ve Dicle’nin KCK davası nedeniyle yattığı süreden mahsup edilen 1 yıl 8 aylık cezanın, DEP davasında yatılan süreden mahsup edilmesi için mahkemeye yapılan itirazın karar bağlanması gerektiğinin yer aldığı belirtildi.
 


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