-Dicle'de terör saldırısı DİYARBAKIR (A.A) - 06.11.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, dün gece Dicle ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca emniyet amirliği binası, polis lojmanları ve özel harekat polis noktasına roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiğini belirterek, polisin anında karşılık vermesiyle 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin de yaralı olarak yakalandığını bildirdi. Vali Toprak, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünde yapılan bayramlaşma töreninde, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece Dicle'deki bazı polis noktalarına terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda emniyet amirliği binası, polis lojmanları ve özel harekat polis noktasının, roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla hedef alındığını kaydeden Toprak, polisin anında karşılık vermesiyle herhangi bir bir zayiat olmadığını kaydetti. Saldırı sırasında roketatar mermilerinden birinin Shortland marka zırhlı aracın üstündeki kuleye isabet ettiğini ancak patlamadığını ifade eden Toprak, teröristin ikinci roketi atmak üzereyken çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildiğini anlattı. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden 2 adet el bombası, roketatar, roketatar mermisi ve bir tabanca çıktığını belirten Vali Toprak, ''Ceset otopsi için adli tıpa gönderildi. Öte yandan kaçan teröristlerin takibi devam ederken yine zırhlı bir polis aracına uzun namlulu silahlarla bir başka saldırı daha gerçekleşti'' dedi. Bu saldırı sonrasında da çatışma çıktığını ve bir teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini aktaran Toprak, ''Şu anda hastanede. Birkaç teröristin daha yaralı olarak kaçtığını değerlendiriyoruz. Olayla ilgili inceleme devam ediyor'' diye konuştu.