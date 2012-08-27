Dicle'de facia: 4 çocuktan 1'i buğuldu, 1'i kayıp!

Dicle Mahallesi’nde oturan Yusuf (11) ve Aziz Kırıcı (13), Aziz Kahraman (15), Fırat (12) ve Murat Onay (14) mahalle yakınından geçen Dicle Nehri kenarına oynamaya gitti. Çocuklardan Aziz Kırıcı (13) ve Aziz Kahraman (15) ile Fırat (12) ve Murat Onay (14) serinlemek için nehre girdi.

Bir süre sonra ağabeyi Aziz Kırıcı ve sudaki 3 arkadaşının suda çırpındığını fark eden Yusuf Kırıcı, durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Suya giren vatandaşlar, Aziz Kahraman ile Fırat Onay’ı nehirden çıkarırken, Aziz Kırıcı ve Murat Onay gözden kayboldu.

Vatandaşlar tarafından Bismil Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Kahraman ve Onay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, Aziz Kırıcı’nın (13) cesedini nehirden çıkarırken, kaybolan Murat Onay’ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.