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Dicle'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Dicle kırsalında dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden er Berkant Şara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

16 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır’ın Dicle İlçesi kırsalında dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden er Berkant Şara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Dicle'nin Kırkpınar Köyü yakınlarında dün akşam saat 20.00 sıralarında teröristlerin araziye döşediği patlayıcıları imha eden askerler, dönüşte bir grup PKK'ylı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin `teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle yaralanan 3 asker, helikopterle Diyarbakır Askeri Hastane'ye götürülerek tedaviye alındı. Yaralı erlerden durumu ağır olan Berkant Şara, doktorların tüm çabasına karşın kurtalımadı, şehit oldu.

Şehit er Berkant Şara'nın cenazesi bu sabah Diyarbakır Askeri Hastane'de yapılan törenin ardından, toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Muğla'ya gönderildi.

Bu arada güvenlik güçleri, dün akşam çatışmadan sonra karanlıktan yararlanarak kaçan PKK'lıları takibe aldı. Bölgede başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyon devam ediyor.

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