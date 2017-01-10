T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Üniversitesi'ne 'FETÖ' operasyonu; 26 gözaltı

Soruşturma kapsamında 45 kişinin ifadesine başvurulacağı belirtildi

10 Ocak 2017 16:48

Diyarbakır merkezli 4 ilde akademisyenlere yönelik 'FETÖ' operasyonları kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 45 kişi ifade için emniyete davet edilerek, ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Rize'de belirlenen adreslere polis dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda dün 3 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde görevli, aralarında profesör, doçent ve doktorların da bulunduğu toplam 23 akademisyenin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli operasyonda diğer illerden gözaltına alınanlar da kente getirilirken, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında bugün ise aralarında akedemisyenlerin de bulunduğu 45 kişinin ifadesine başvurulacağı, bunlardan bazılarının ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı belirtildi. 

ETİKETLER

45 kişigözaltıDicle ÜniversitesiFETÖ operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24