-Dicle Üniversitesinde patlama DİYARBAKIR (A.A) - 26.10.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, metal kutu içerisinde hazırlanmış basınç ve parça tesirli el yapısı 4 ayrı ses bombası atıldığını söyledi. Vali Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 13.30 sıralarında Dicle Üniversitesi yerleşkesinde patlama olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Bugün 13.30 sıralarında eş zamanlı olarak Dicle Üniversitesi kampüs alanı içerisinde, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi hizmet binalarının boş koridorlarında metal kutu içerisinde hazırlanmış basınç ve parça tesirli el yapısı 4 ayrı ses bombası patlamıştır. Meydana gelen patlama olayı neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.''