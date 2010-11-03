-DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE OLAY: 24 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA DİYARBAKIR (A.A) - 03.11.2010 - Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi arasına örülen duvarı yıkmaya çalışan öğrencilere polis müdahale etti. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce Fen Edebiyat Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi arasına duvar örüldü. İki fakülte arasına duvar örülmesini protesto etmek amacıyla bir grup öğrenci Fen Edebiyat Fakültesinin önünde bir araya geldi. Duvarın iki fakülte arasında iletişimi kopardığını ileri süren öğrenciler, duvarı yıkmaya başladı. Uyarılara rağmen dağılmayan öğrencilere polis müdahalede bulundu. Polis, bazı öğrencilerin taş ve sopalarla saldırması üzerine, grubu dağıtmak amacıyla tazyikli su ve biber gazı kullandı. Atılan taşlardan polis araçlarının da hasar gördüğü olayda 24 öğrenci gözaltına alındı. Öte yandan, Sur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Dicle Üniversitesi öğrencisinin dilekçeyle belediyeye başvurduğu, öğrencilerin 5 bin imzasının bulunduğu dilekçede Diş Hekimliği Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi arasına yapılan duvarın yıkılmasını talep ettikleri bildirildi. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada da hastaneler çevresindeki yoğunluğun arttığı ve artmaya devam ettiği belirtilerek, bu nedenlerle kampüs alanında yeni düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi. Hastaneler bölgesi ile öğrenci mekanları arasında karışıklığı gidermeye ve düzeni sağlamaya yönelik olarak eğitim kampüsü sınırında beton yüksekliği 40 santimetre olan bariyer yapıldığı kaydedilen açıklamada, ''Yapılan bariyerle kampüs alanında öğrencilerimizin özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir sınırlama söz konusu olmayıp aksine öğrencilerimizin daha özgür hareket etmelerini sağlayacak ve onlara daha rahat ortam oluşturacak düzenleme yapılmaktadır. Öğrencilerimize daha modern, daha düzenli ve daha özgür kampüs oluşturma yönünde takdir toplayan böyle bir düzenleme, bazı kesimler tarafından abartılı ve gerçeklerle bağdaşmayan tarzda sunularak değerli kamuoyumuz yanıltılmaya çalışılmaktadır'' denildi.