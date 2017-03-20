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Dicle Üniversitesi’nde Newroz müdahalesi!

16 öğrenci gözaltına alındı

20 Mart 2017 20:45

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde Newroz kutlaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale ederek 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde newroz kutlaması yapmak isteyen öğrenciler ile etkinliğin izinsiz olduğunu söyleyen polisler arasında gerginlik çıktı.

Tartışmanın yaşandığı sırada polisin bir öğrenciyi gözaltına almaya çalışmasıyla diğer öğrenciler de araya girdi.

Çıkan arbedeye çevik kuvvetin de katılmasıyla 16 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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