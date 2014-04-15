Dicle Üniversitesi'nde Kutlu Doğum programı nedeniyle çatışma çıktı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bilge Gençlik Kulübe üyesi öğrenciler, Kutlu Doğum Haftası etkinleri kapısında program duyurusunun bulunduğu afiş ve bildiriler dağıtırken, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) üyesi öğrencileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir grup öğrenci ise Fen Edebiyat Fakültesi binasının kapı ve camları kırdı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Kavgayı olay yerinde gelen polis ekipleri büyümeden önlerken, üzerlerinde bıçak çıkan Bilge Gençlik Kulübü üyesi 2 öğrenci gözaltına alındı. Daha sonra bu durumu protesto etmek isteyen DÜÖ-DER üyesi yaklaşık 500 öğrenci, Mimarlık Fakültesi önünde toplanıp, Fen Edebiyat Fakültesi önüne yürümek istedi. Polis yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşe izin verdi.

Yaklaşık 400 metre mesafedeki Fen Edebiyat Fakültesi önüne yürüyen öğrenciler burada basın açıklaması yaptı. Ardından öğrenciler daha sonra girdikleri fakülte binasının turnikeler, kapı ve camlarına sopa ve taşlarla saldırdı. Yaklaşık yarım saat süren saldırıda turnikeler, kapılar ve camlar kırıldı.

Daha sonra içeriye giren polis ekipleri, saldırgan öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. Bu sırada yaşanan arbedede bazı öğrencilerin baygınlık geçirdikleri görüldü. Polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına alırken, fakülte binası başta olmak üzere üniversite kampüsünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

İlk başörtülü rektör

Türkiye'nin İlk başörtülü rektörü olan Dicle Ünicversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç ve üniversite yönetimi için AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, yolsuzluk yapıldığını ve Saraç'ın "paralel yapı mensubu" olduğunun iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bu açıklamaları yalanlayan Saraç, İçten'i iddiasını ispatlamaya çağırmıştı.

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, üniversiteye gelerek, öğrencilerin bulunduğu Fen Edebiyat Fakültesi binasına girmek istedi. Önlem alan polis, Zümrüt'ün binaya girişine izin vermeyince, tartışma çıktı. Polisin izin vermediği Zümrüt, partililerle birlikte bina önünde bekleyişini sürdürürken, polis de bina içinde olaylara karışan öğrencileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.