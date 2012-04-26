Kürtçe, üniversiteye girdi

Diyarbakır Dİcle Ünivertisitesi Senatosu, Tıp ve Ziya Gökalp Eğitim Fakülteleri'nde Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulması kararını aldı.

Dicle Üniversitesi Senatosu, gelecek yıldan başlanmak üzere Kürtçe eğitim konusunda karar aldı. Senato, Tıp Fakültesi ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulmasını, ayrıca Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Edebiyatı Bölümü bünyesinde Kürt Dili edebiyatı Anabilim Dalı’nın açılmasına karar verdi. Her iki karar, senato üyelerinin oy birliğiyle kabul edildiği öğrenildi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ayrılmasıyla Edebiyat Fakültesi’ni bölüm olarak daha da zenginleştirmek amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek, bu kapsamda başlatılan Kürtçe ve Zazaca kurslarının devam ettiğini belirtti. Kurslara katılan akademisyen ve öğrencilerin sertifikalarını aldıklarını ifade eden Rektör Saraç, ilgili alanlarda ders veren öğretim elemanlarının bu süreçte deneyim kazandığını ve bundan dolayı da Kürtçe ile Zazaca gibi bölgede yaygın konuşulan dillerin öğretimini daha yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Saraç, Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adaylarının gittikleri yerlerde halkla, öğrencilerle daha iyi iletişim kurabilmeleri amacıyla Tıp Fakültesi ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulmasının karara bağlandığını kaydetti. Prof.Dr. Saraç, eleman temini için de çalışmalara başladıklarını bildirdi. En kısa sürede her türlü altyapı çalışmalarının tamamlanacağını, bu kapsamda yurt dışı üniversitelerle akademik işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Rektör Saraç, en kısa süre içerisinde Kürtçe ve Zazaca öğretimine başlayabileceklerini ifade etti. Bu kararlar YÖK’ün onayından sonra yürürlüğe girecek.