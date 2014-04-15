T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Üniversitesi'nde iki profesör istifa etti

DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, iki profesörün istifalarının yolsuzluk iddiaları ile bağının bulunmadığını belirtti

15 Nisan 2014 02:14

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salih Hoşoğlu görevlerinden istifa etti.

DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, iki profesörün istifasını doğrulayarak, bu istifalarla ilgili dilekçelerin geçen hafta rektörlüğe ulaştığını belirtti. İstifaların "DÜ'deki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgisinin bulunmadığını" söyleyen Eyigün, istifaların kabul edildiğini ve resmi işlemlerin bu hafta sonuçlandığını bildirdi. Prof. Dr. Eyigün, istifalar sonucu boşalan iki göreve yeni isimlerin atanacağını açıkladı. İstifası doğrulanan Prof. Dr. Aytekin Sır ise mesleğinin idarecilik olmadığını, bilimsel çalışmalara daha fazla vakit ayırmak amacıyla görevinden istifa ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Sır, "İstifamın DÜ'de son günlerde gelişen durumla bir ilgisi yok. İstifa dilekçemi geçen hafta sunmuştum. İşlemler yeni tamamlandığı için bu haftaya denk geldi. Tamamen bir tesadüftür" dedi.

ETİKETLER

dicle üniversitesiiki profesöri istifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24