Dicle Üniversitesi'nde iki profesör istifa etti

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salih Hoşoğlu görevlerinden istifa etti.

DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, iki profesörün istifasını doğrulayarak, bu istifalarla ilgili dilekçelerin geçen hafta rektörlüğe ulaştığını belirtti. İstifaların "DÜ'deki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgisinin bulunmadığını" söyleyen Eyigün, istifaların kabul edildiğini ve resmi işlemlerin bu hafta sonuçlandığını bildirdi. Prof. Dr. Eyigün, istifalar sonucu boşalan iki göreve yeni isimlerin atanacağını açıkladı. İstifası doğrulanan Prof. Dr. Aytekin Sır ise mesleğinin idarecilik olmadığını, bilimsel çalışmalara daha fazla vakit ayırmak amacıyla görevinden istifa ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Sır, "İstifamın DÜ'de son günlerde gelişen durumla bir ilgisi yok. İstifa dilekçemi geçen hafta sunmuştum. İşlemler yeni tamamlandığı için bu haftaya denk geldi. Tamamen bir tesadüftür" dedi.