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Dicle Üniversitesi'nde bombalar patladı!

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin 4 fakültesinde bugün peş peşe bomba patladı. Polis, ölen ya da yaralananın...

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin 4 fakültesinde bugün peş peşe bomba patladı. Polis, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bombayı koyanları yakalamak için çalışıyor.

Dicle Üniversitesi'nin İhahiyat, Ziraat, Fen Edebiyat ve Mimarlık fakültelerinin koridorlarında bugün öğle saatlerinde art arda patlama sesleri duyuldu.  

Üniversitede bombalar patladı

Patlamalar fakültelerde kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis, patlamaya el yapımı ses bombalarının neden olduğunu belirledi. 

Polis, fakültelerin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, metal kutu içerisinde hazırlanmış basınç ve parça tesirli el yapısı 4 ayrı ses bombası atıldığını söyledi.

Vali Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 13.30 sıralarında Dicle Üniversitesi yerleşkesinde patlama olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bugün 13.30 sıralarında eş zamanlı olarak Dicle Üniversitesi kampüs alanı içerisinde, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi hizmet binalarının boş koridorlarında metal kutu içerisinde hazırlanmış basınç ve parça tesirli el yapısı 4 ayrı ses bombası patlamıştır. Meydana gelen patlama olayı neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir." 



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