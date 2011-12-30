Dicle Üniversitesi'nde bomba bulundu



T24 - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin bir sınıfına zaman ayarlı ve parça tesirli bomba konuldu. Polis, bombayı etkisiz hale getirirken, ikinci bir bomba olabileceği ihtimaline karşı arama başlattı.



Fakülte binasının ikinci katındaki sınıfta öğrenciler bir kutu buldu ve yönetime durumu bildirdi. Çağrılan polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak fakülte binasını boşalttı. Ardından bomba uzmanı ekiplerin, uzaktan kumandalı robotla yaptıkları incelemede kutuda bomba olduğu belirlendi. Uzman polisler kutu içindeki bombayı olay yerinde etkisiz hale getirdi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; yapılan ilk incelemede patlayıcının el yapımı zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu belirlendi. Bombanın patlaması sırasında yangın çıkması için yanına şişe içinde benzin konulduğu da saptandı.



Polis, binada başka patlayıcının bulunup bulunmadığı bomba uzmanı köpekler eşliğinde arama yaptı.





