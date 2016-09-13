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Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yangın

100 dönümlük arazi zarar gördü

13 Eylül 2016 20:54

Dicle Üniversitesi yerleşkesi içindeki lojmanların yakınında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanların yakınındaki fidanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, yerleşke içerisinde yer alan 100 dönümlük arazinin yandığını, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığını bildirdi.

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