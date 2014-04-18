Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç, 28 Şubat sürecinde 'irticacı' olarak fişlenmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KPSS Eğitim Bilimleri sınavında kopya iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında YÖK'ün fişleme tutanakları da incelendi. 28 Şubat dönemine ilişkin incelenen 130 klasör belge içerisinde Türkiye'nin ilj başörtülü rektörü olan Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç'ın fişlenme belgesi de ortaya çıktı.

Ankara'da devam eden 28 Şubat davasının ek klasörlerinde yer alan belgede o dönemde Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Saraç hakkında "irticai faaliyetleri destekler, irticai kesimle irtibatlıdır" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

İşte o belge: