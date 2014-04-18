T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç, 28 Şubat sürecinde 'irticacı' olarak fişlenmiş

Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşe Jale Saraç'ın, 28 Şubat döneminde, 'irticacı' suçlaması ile fişlendiği ortaya çıktı

18 Nisan 2014 20:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KPSS Eğitim Bilimleri sınavında kopya iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında YÖK'ün fişleme tutanakları da incelendi. 28 Şubat dönemine ilişkin incelenen 130 klasör belge içerisinde Türkiye'nin ilj başörtülü rektörü olan Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç'ın fişlenme belgesi de ortaya çıktı.

Ankara'da devam eden 28 Şubat davasının ek klasörlerinde yer alan belgede o dönemde Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Saraç hakkında "irticai faaliyetleri destekler, irticai kesimle irtibatlıdır" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

İşte o belge:

ETİKETLER

arzu yıldızt24dicle üniversitesirektörbaşörtüsü28 şubatirticacıfişleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24