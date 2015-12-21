"Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Tahir Elçi'nin adı verilsin!"

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, Diyarbakır'da çıkan çatışmada vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin adının verilmesi için kampanya başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı saldırıda öldürülen Tahir Elçi, Dicle Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Change.org üzerinden başlatılan kampanyada, Elçi'nin adının hukuk fakültesine verilmesi çağrısı yapıldı.
Kampanyaya buradan destek olabilirsiniz.